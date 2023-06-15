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Jandarma boş araziye saklanmış 1 kilo eroini ele geçirdi

15.06.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonunda boş arazide taşların arasına gizlenmiş halde 1 kilo 175 gram eroin ile 129 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon sonucunda hakkında yasal işlem yapılan 33 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesiyle 8-14 Haziran 2023 tarihleri arasında kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yaptı.

1 KİLO 175 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyon sırasında boş arazide hassas burunlu dedektör köpek destekli aramada taşlar arasına gizlenmiş 1 kilo 175 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlarda yapılan diğer aramalarda ise 129 adet akıllı cep telefonu, 25 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet tarihi eser ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon sonucunda toplam 30 olaya müdahale edilerek 33 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 1’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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