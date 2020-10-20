YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Jandarma çalınan hayvanları sahiplerine teslim etti

Jandarma çalınan hayvanları sahiplerine teslim etti

ARDAHAN HABERLERİ  | 20.10.2020 15:57 | Son Güncelleme

Ardahan’ın Hanak ilçesinde çalınan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı Sevimli Köyünde ikamet eden Davut Özcan’a ait 4 büyükbaş hayvan çalındı.

Jandarma çalınan hayvanları sahiplerine teslim etti

Ardahan’ın Hanak ilçesinde çalınan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı Sevimli Köyünde ikamet eden Davut Özcan’a ait 4 büyükbaş hayvan çalındı. Hayvan sahibinin şikayeti üzerine Hanak İlçe Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresinde gerekli araştırmalar yapan ekipler, hayvanların çalınabileceğini değerlendirilerek, bölgede geniş çaplı arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sonucunda, Sevimli Köyüne 3,5 km. uzaklıkta bulunan Kuylar mevkisi civarında hayvanları arazide bulan ekipler, daha sonra hayvanları sahibine teslim etti.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Vatandaşımızın mağdur olmaması ve emeğinin karşılığı olan hayvanlarının bulunması için Jandarma olarak tüm imkan ve kabiliyetlerimizle seferber olmaya devam edeceğiz.

Jandarma çalınan hayvanları sahiplerine teslim etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Düğün olmayacak mı? Düğün olmayacak mı?
PARTNER Duş sonrası olay poz! Duş sonrası olay poz!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Denizlispor 3 puanla tanıştı
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı

Ardahan Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
04:55
Sabah
06:19
Öğle
11:59
İkindi
14:58
Akşam
17:29
Yatsı
18:48

Ardahan Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Bahadırbey Eczanesi
Merkez
Tanıs Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Göle’de korkunç cinayet
Göle’de korkunç cinayet
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.