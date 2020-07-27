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Jandarma çalıntı motosikletle kaçan şüpheliyi yakaladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.07.2020 14:22 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalıntı motosiklet ile kaçan hırsızlık şüphelisini yakaladı.Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Cendere Köprüsünde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında plakasız bir motosikletin çalıntı olabileceği değerlendirilerek durdurulmak istedi.

Jandarma çalıntı motosikletle kaçan şüpheliyi yakaladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalıntı motosiklet ile kaçan hırsızlık şüphelisini yakaladı.
Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Cendere Köprüsünde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında plakasız bir motosikletin çalıntı olabileceği değerlendirilerek durdurulmak istedi. Motosikletli şahıs görevli jandarma personelinin üzerine motosikleti sürerek olay yerinden yanında bulunan 2 şahıs ile birlikte kaçmaya çalıştı. Kahta İlçe Jandarma Komutanlığınca alınan tedbirlerle şahıslar kovalama sonucunda arazide yakalandı.
Şahısların yapılan sorgusunda kolluk kuvvetine direnen İ.D. isimli şahsın eski sabıkalı hırsız olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı tespit edildi. Şahsın ele geçirilen motosikleti Adıyaman il merkezinde H.S. isimli şahıs ile birlikte çaldığı tespit edildi. Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.
Şahıslar adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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