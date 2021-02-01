Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz yıl 10 olaya müdahale etti

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz yıl 10 olaya müdahale etti.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerinin 2020 yılı içinde yapılan faaliyetler kapsamında 10 olaya müdahale edildiğini belirterek, “4915 sayılı Kara Avcılığına Kanunu’na muhalefet kapsamında olan 10 olaya müdahale edilmiş, vatandaşların ihbarları doğrultusunda arazide mahsur kalan 2 yaralı büyükbaş hayvan kurtarılmış, 1 adet yasaklı hayvan (tehlike arz eden ırklar) Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim edilmiş, 4 yaralı köpek tedavi ettirilmiş, 5 yaralı yaban hayvanı 2 adet atmaca, 2 adet şahin. 1 adet karaca tedavi ettirilerek doğal ortamlarına bırakılmıştır. Koronavirüs tedbirleri ve yaşanan kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yem ve su temin edilmiştir. Merkez ilçe, Araç, Devrekani, İnebolu ilçelerinde sokak hayvanlarına parazit aşısı yapılmış, bakıma muhtaç ve sahipsiz sokak hayvanları HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) aracıyla alınarak Kastamonu Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edilmiştir. Vatandaşlardan gelen ihbarlar ve timde görevli personel tarafından yapılan denetim ve kontroller kapsamında hayvanların korunma çalışmalarına devam edilmektedir. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı hayvanlara olduğu gibi doğaya karşı işlenen suçların da önüne geçip, bu alanda meydana gelen olayları önleyerek toplumsal farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmayı hedeflemektedir” denildi.

