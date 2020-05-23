YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Jandarma, çiftçilere ÇKS belgelerini sordu

Jandarma, çiftçilere ÇKS belgelerini sordu

EDİRNE HABERLERİ  | 23.05.2020 17:19 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan çalışmalarda, Keşan’ın köylerinde uygulamalarda bulundu.

Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan çalışmalarda, Keşan’ın köylerinde uygulamalarda bulundu. Jandarma ekipleri kısıtlamalar sırasında tarlarına gitmek için dışarı çıkan çiftçilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve izin belgelerini sordu.
Keşan’a bağlı 45 köy ve yollarında kurulan uygulama noktalarında ve devriyeler halinde denetimlerde bulunan ekipler, köylere girerek 4 gün boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması için incelemelerde bulundu.
Tarlalarına çalışmaya giden çiftçileri durduran ekipler, çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu belirten belgeleri ve dışarı çıkmak için gerekli izinlerini sordu. Jandarma, aynı zamanda kimlik kontrolünde de bulundu. Belgeleri olmayan çiftçileri yanlarında bulundurmaları yönünde bulunan jandarma, köylerden Keşan merkezine alışveriş yapmak için araçlarıyla gitmeye çalışan kişileri de geri çevirdi.
Aynı zamanda yaptıkları devriyeler ile köylere de giren jandarma ekipleri, buralarda da vatandaşların sokağa çıkmaması yönünde uyardı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladıOzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale ettiSelimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Tırın çarptığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Tırın çarptığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Edirne Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:40
Öğle
13:16
İkindi
17:14
Akşam
20:41
Yatsı
22:26

Edirne Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Deniz Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Ömür Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kovid-19'a rağmen vakıf eserlerinin restorasyonu devam ediyor

Kovid-19'a rağmen vakıf eserlerinin restorasyonu devam ediyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu

Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu

Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti

Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.