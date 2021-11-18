YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Jandarma çocuklar için özel çizgi film hazırladı

Jandarma çocuklar için özel çizgi film hazırladı

18.11.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tim Jandarma" adlı çizgi filmin ilk bölümü yayınlandı - 13 bölümden oluşan çizgi filmin her hafta bir bölümü, internet üzerinden çocuklarla buluşacak

Jandarma Genel Komutanlığınca, çocuklar için hazırlanan ve 13 bölümden oluşan "Tim Jandarma" adlı çizgi filmin ilk bölümü internetten yayınlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı, çocuklara jandarmanın görevlerini anlatmak ve onlara jandarmayı sevdirmek amacıyla çizgi film hazırladı.

"Tim Jandarma" adlı çizgi filmin ilk bölümü, "www.youtube.com/TimJandarma" adresinden yayınlandı. 13 bölümden oluşan çizgi filmin her hafta bir bölümü, çocuklarla buluşacak.

Çizgi filmdeki kahramanlar, jandarmanın görevlerini anlatıyor. Ayrıca çizgi filmde, çevre kirliliğinden, sanal güvenliğe, hayvan sevgisinden, arama-kurtarma çalışmalarına kadar birçok konu aktarılıyor.

Tim Jandarma çizgi filminde çocuk kahramanlarla, yerli ve milli üretim insansız hava araçları, ATAK helikopteri, Göktürk uydusu ve Ejder Yalçın zırhlı aracı da yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdiBebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi
PARTNERMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldıMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu:AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu:

Ankara Namaz Vakitleri 18 Kasım Perşembe

İmsak
06:03
Sabah
07:30
Öğle
12:39
İkindi
15:14
Akşam
17:38
Yatsı
18:59

Ankara Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Perşembe

Alpan Eczanesi
Cankaya
Evren Eczanesi
Cankaya
Fazilet Eczanesi
Cankaya
Feride Eczanesi
Cankaya
Hamdibey Eczanesi
Cankaya
Oran Gülcem Eczanesi
Cankaya
Nur Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.