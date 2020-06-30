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Jandarma çocuklara trafik kurallarını öğreten boyama kitabı hediye etti

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.06.2020 16:00 | Son Güncelleme

Denizli’de jandarma ekipleri, çocukların salgın sebebiyle evde kaldıkları sürede trafik kurallarını öğrenmelerini amaçlayarak boyama kitabı hediye etti.Çal ilçesinde Jandarma Trafik ekipleri çocuklara sürpriz düzenledi.

Denizli’de jandarma ekipleri, çocukların salgın sebebiyle evde kaldıkları sürede trafik kurallarını öğrenmelerini amaçlayarak boyama kitabı hediye etti.
Çal ilçesinde Jandarma Trafik ekipleri çocuklara sürpriz düzenledi. Korona virüs salgını dolayısıyla okullara gidemeyen ve evlerde kalan çocuklara eğlenerek öğrenmeleri için boyama kitabı hediye etti. Jandarma ekiplerinin boyama kitabı dağıttığı çocukların sevinçleri dikkatlerden kaçmadı. Trafik kurallarını unutmamaları ve bilinçli çocukların yetişmesini amaçlayarak dağıtılan boyama kitaplarında günlük yaşamda sıklıkla kullanılan, trafik kurallarını öğreten içerikler yer alıyor.

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