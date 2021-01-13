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Jandarma dedektiflerinden kaçış yok

13.01.2021 16:45 | Son Güncelleme:
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Jandarma dedektiflerinden kaçış yok

Samsun’da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi’nde olduğu tespit edilen ve Samsun Ağır Ceza İlamat Masası tarafından ‘örgütlü silah ticareti yapmak, yasak silah taşımak, yasak silah ticareti yapmak’ suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.K.

Samsun’da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi’nde olduğu tespit edilen ve Samsun Ağır Ceza İlamat Masası tarafından ‘örgütlü silah ticareti yapmak, yasak silah taşımak, yasak silah ticareti yapmak’ suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.K. isimli şahıs, Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
H.K. isimli şahıs, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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