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Jandarma EBA ile miniklere ulaşıyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.12.2020 13:09 | Son Güncelleme

Denizli’de her yıl onlarca ilk ve orta dereceli okullarda trafik eğitimi veren jandarma ekipleri, salgın nedeniyle miniklere, EBA üzerinden ulaşıyor.Denizli’de her yıl ilk ve orta dereceli okullarda ‘Trafik Dedektifleri Projesi’ kapsamında onlarca öğrenciye trafik eğitimi veren Jandarma ekipleri, salgın nedeniyle öğrencilerin evlerine EBA ile konuk oluyor.

Denizli’de her yıl onlarca ilk ve orta dereceli okullarda trafik eğitimi veren jandarma ekipleri, salgın nedeniyle miniklere, EBA üzerinden ulaşıyor.
Denizli’de her yıl ilk ve orta dereceli okullarda ‘Trafik Dedektifleri Projesi’ kapsamında onlarca öğrenciye trafik eğitimi veren Jandarma ekipleri, salgın nedeniyle öğrencilerin evlerine EBA ile konuk oluyor. Korona virüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilerek, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan devam ediliyor. ‘Evdeyim, Trafik Kuralları Aklımda’ kampanyası doğrultusunda derslere canlı katılan Jandarma trafik personeli, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından öğrencilerin yaş gruplarına göre hazırlanan sunumlar üzerinden öğrencilere trafik eğitimi veriyor.

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