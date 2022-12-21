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Jandarma ekipleri 528 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

21.12.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu gerçekleştirdikleri operasyonda 528 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Jandarma ekipleri 528 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Kepez ilçesinde şüpheli E.B., M.B. ve H.T. isimli şahısların beraber ikamet ettikleri evde uyuşturucu hap bulundurdukları ve söz konusu hapların ticaretini yaptıklarının tespit edilmesi üzerine harekete geçildi.

İKAMETLERİNDE VE ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte şüpheli şahısların ikamet adresi ve E.B.’ye ait araçta yapılan aramada 528 adet uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatılırken, Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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