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  4. Jandarma ekipleri başkentte Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakaladı

Jandarma ekipleri başkentte Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakaladı

21.08.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplam 18 bin 985 lira idari para cezası uygulanan Afganların, Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi

Ankara Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-90 kara yolu üzerinde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakaladı.

Ankara Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Gölbaşı'nın Bağici Mahallesi'nde göçmen hareketliliği olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine yapılan araştırmada, E-90 kara yolu üzerinde, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 1 erkek, 3 kadın yakalandı.

Düzensiz Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 102. maddesi gereğince toplam 18 bin 985 lira idari para cezası kesilen Afganların, Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi.

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