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Jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor

AMASYA HABERLERİ  | 17.04.2020 18:04 | Son Güncelleme

Merzifon’da İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçedeki bakkal, market ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve oradan bütün dünyaya yayılıp adeta küresel çapta hayatı felç eden korona virüs için İçişleri Bakanlığı tarafından birçok tedbir hayata geçirildi.

Merzifon’da İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçedeki bakkal, market ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve oradan bütün dünyaya yayılıp adeta küresel çapta hayatı felç eden korona virüs için İçişleri Bakanlığı tarafından birçok tedbir hayata geçirildi. Bu kapsamda salgının yayılmasını engellemek amacıyla Merzifon’da İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından korona virüs salgını tedbirleri kapsamında bakkal ve marketler ile toplu taşıma araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimler sürüyor.
Denetimlerde bakkal ve marketler ile toplu taşıma araçlarında bulunan vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları hatırlatılarak, maske ve eldiven takmaları belirtiliyor.

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