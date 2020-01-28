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Jandarma ekipleri, depremzedeler için çadır kuruyor

MALATYA HABERLERİ  | 28.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Jandarma ekipleri, depremzedeler için çadır kuruyor

Malatya'da deprem nedeniyle hasar gören yerleşim birimlerinde İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından çadır kuruluyor.

Devletin şefkat elini depremzedelere uzatan jandarma ekipleri, evleri tamamen yıkılan, ağır hasarlı olan ya da evlerine girmeye korkan vatandaşlar için çadır kuruyor.

Doğanyol, Pütürge ve Battalgazi ilçelerindeki köylerde çalışma yapan jandarma ekipleri, şu ana kadar 1100 çadır kurdu.

Kırsal mahalleleri gezen jandarma ekipleri, vatandaşların taleplerini not alarak devletin ilgili birimlerine iletiyor ve ihtiyaçların acilen karşılanmasını sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Deprem Jandarma Malatya Yardım

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