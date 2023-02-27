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Jandarma ekipleri enkazdan çıkardığı aileyi ziyaret etti

27.02.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enkazdan kurtarılan Abdullah Güneş, eşi ve 2 çocuğunu Kahramanmaraş'taki AFAD çadırında ziyaret eden Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, aileye kıyafet ve yardım malzemesi ulaştırdı.

Jandarma arama kurtarma ekipleri, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan bina enkazından kurtardıkları aile ile AFAD çadırında bir araya geldi.

Türkoğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde yıkılan evlerinin enkazından kurtarılan Güneş ailesini ziyaret eden Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Abdullah Güneş, eşi Ülkü Güneş ile çocukları Miray ve Lütfü Güneş'i yerleştirildikleri AFAD çadırında ziyaret etti.

Beraberinde yardım malzemesi de getiren jandarma ekipleri aile üyeleriyle bir süre görüştü.

Yardımlarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür eden aile üyeleri, "Komutan kurtarmasaydı şimdi bu çocuklar ölmüştü" diyerek teşekkür etti.

Bir jandarma personeli de deprem anı ve sonrasındaki kurtarma çalışmalarında yaşadıklarını anlattı.

Depremzede Abdullah Güneş ise depremin şiddetini "Kıyamet kopuyor zannettim, deprem hiç aklıma gelmedi." sözleriyle ifade etti.

Ekipler, getirdikleri yardım malzemelerini aileye teslim etti.

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