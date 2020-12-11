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Jandarma ekipleri halk pazarında broşür dağıtarak bilgilendirdi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.12.2020 17:43 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta jandarma ekipleri halk pazarında broşür dağıtarak bilgilendirmede bulundu.’’5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’’ kapsamında, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Perşembe, Karaman ve Beycuma Beldelerinde kurulan halk pazarlarında, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı A.İçi Şid.Müc.Çck Ks.A.liği personeli ve kadın astsubayların katılımı ile, kadın vatandaşlara broşür dağıtımı ve bilgilendirme yapılarak cep telefonlarına KADES uygulaması indirmeleri sağlandı.Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı A.İçi Şid.Müc.Çck Ks.A.liğince, kadınlara yönelik faaliyetlerin önümüzdeki haftalarda da devam edeceği öğrenildi.

Zonguldak’ta jandarma ekipleri halk pazarında broşür dağıtarak bilgilendirmede bulundu.
’’5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’’ kapsamında, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Perşembe, Karaman ve Beycuma Beldelerinde kurulan halk pazarlarında, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı A.İçi Şid.Müc.Çck Ks.A.liği personeli ve kadın astsubayların katılımı ile, kadın vatandaşlara broşür dağıtımı ve bilgilendirme yapılarak cep telefonlarına KADES uygulaması indirmeleri sağlandı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı A.İçi Şid.Müc.Çck Ks.A.liğince, kadınlara yönelik faaliyetlerin önümüzdeki haftalarda da devam edeceği öğrenildi.

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