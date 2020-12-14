YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Jandarma ekipleri kaçak alkol üretimine geçit vermedi

Jandarma ekipleri kaçak alkol üretimine geçit vermedi

SİVAS HABERLERİ  | 14.12.2020 13:57 | Son Güncelleme

Sivas’ın Zara ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonlarında içki yapımında kullan 10 adet alkol bazlı yüzey temizleyici ele geçirilirken 1 şahıs gözaltına alındı.Sivas’ta jandarma ekipleri kaçak alkol üretimine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ekipleri kaçak alkol üretimine geçit vermedi

Sivas’ın Zara ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonlarında içki yapımında kullan 10 adet alkol bazlı yüzey temizleyici ele geçirilirken 1 şahıs gözaltına alındı.
Sivas’ta jandarma ekipleri kaçak alkol üretimine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zara İlçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde A.K isimli şahsın İstanbul’dan sipariş verdiği kaçak alkollü içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal maddeleri bir kargo şirketinden teslim alacağı bilgisine ulaşıldı. Edinilen bilgi neticesinde Zara İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda kargo aracı ilçe girişinde durduruldu. Şüpheli A.K.’ ye ait olan malzemelere el konuldu. Savcılık huzurunda açılan pakette yapılan incelemede 5 litrelik bidon içerisinde toplam 10 adet alkollü içki yapımında kullanılan alkol bazlı yer ve yüzey temizleyici ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı

Sivas Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:38
Öğle
12:32
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:40

Sivas Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Aslan Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Merkez
Sultan Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.