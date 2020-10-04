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Jandarma ekipleri kaplumbağa için trafik durdurdu

UŞAK HABERLERİ  | 04.10.2020 22:22 | Son Güncelleme

Uşak’ta devriye faaliyetleri sırasında yol üzerinden geçen kaplumbağaları gören jandarma ekipleri, kaplumbağaların geçişleri için trafiği durdurdu.Kayaağıl köyü yakınlarında devriye faaliyetlerini gerçekleştiren Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol üzerinden geçen 4 kaplumbağayı fark etti.

Uşak’ta devriye faaliyetleri sırasında yol üzerinden geçen kaplumbağaları gören jandarma ekipleri, kaplumbağaların geçişleri için trafiği durdurdu.
Kayaağıl köyü yakınlarında devriye faaliyetlerini gerçekleştiren Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol üzerinden geçen 4 kaplumbağayı fark etti. Jandarma ekipleri, kaplumbağaların güvenli bir şekilde karşıya geçmelerini sağlamak için yolda bir süreliğine trafiği durdurdu. Ekipler, kaplumbağaların karşıya geçmelerinin ardından yolu tekrardan trafiğe açtı. Jandarma ekiplerinin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde bu duyarlı davranışları, trafikte bekleyen bir sürücü tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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Uşak Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
05:33
Sabah
06:54
Öğle
12:56
İkindi
16:12
Akşam
18:48
Yatsı
20:04

Uşak Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Dülgeroğlu Eczanesi
Merkez
Hilal Eczanesi
Merkez
Kiraz Eczanesi
Merkez
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