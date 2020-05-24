YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Jandarma ekipleri, kontrol noktalarında bayram şekeri dağıttılar

Jandarma ekipleri, kontrol noktalarında bayram şekeri dağıttılar

GİRESUN HABERLERİ  | 24.05.2020 20:42 | Son Güncelleme

Giresun’da Jandarma Trafik Ekipleri, yol kontrol noktasındaki denetimlerde vatandaşlara şeker, kolonya ikramının yanında maske dağıtımında bulundu.Giresun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri, Ramazan Bayramında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması kapsamında yol kontrol noktalarındaki denetlemelerde vatandaşlara şeker ve kolonya ikramının yanı sıra maske dağıtımında bulundu.Giresun iline bağlı köy ve yayla yolları üzerinde belirlenen yol kontrol noktalarında denetim faaliyetlerini sürdüren Trafik Timleri Covid-19 salgınına karşı gerekli tedbirleri alarak vatandaşlarla bayramlaştı.Jandarma Trafik Timleri, trafik kurallarının yanı sıra salgına karşı alınması gereken tedbirler ve uygulanan kısıtlamalar hakkında da vatandaşlara bilgilendirme yaptılar.

Giresun’da Jandarma Trafik Ekipleri, yol kontrol noktasındaki denetimlerde vatandaşlara şeker, kolonya ikramının yanında maske dağıtımında bulundu.
Giresun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri, Ramazan Bayramında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması kapsamında yol kontrol noktalarındaki denetlemelerde vatandaşlara şeker ve kolonya ikramının yanı sıra maske dağıtımında bulundu.
Giresun iline bağlı köy ve yayla yolları üzerinde belirlenen yol kontrol noktalarında denetim faaliyetlerini sürdüren Trafik Timleri Covid-19 salgınına karşı gerekli tedbirleri alarak vatandaşlarla bayramlaştı.
Jandarma Trafik Timleri, trafik kurallarının yanı sıra salgına karşı alınması gereken tedbirler ve uygulanan kısıtlamalar hakkında da vatandaşlara bilgilendirme yaptılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıkçıların en farklı bayramıSağlıkçıların en farklı bayramı
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vatandaşlar fırınlara koşarak sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe saydı

Vatandaşlar fırınlara koşarak sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe saydı

65 yaş üstüne bayram sürprizi

65 yaş üstüne bayram sürprizi

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor

Acar Grup Başkanı Erdinç Acar: “Konutta tam fırsat dönemi”

Acar Grup Başkanı Erdinç Acar: “Konutta tam fırsat dönemi”

Mardin’de kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi

Mardin’de kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi

Giresun Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
03:03
Sabah
04:54
Öğle
12:28
İkindi
16:26
Akşam
19:52
Yatsı
21:35

Giresun Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Aydınlar Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Giresun’da trafik kazası: 6 yaralı

Giresun’da trafik kazası: 6 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Giresun'da karantinadaki vatandaşlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Giresun'da karantinadaki vatandaşlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Giresun'da, "Benim Annem" kompozisyon yarışması

Giresun'da, "Benim Annem" kompozisyon yarışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.