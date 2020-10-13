YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Jandarma ekipleri lastiği patlayan sürücüye yardım etti

Jandarma ekipleri lastiği patlayan sürücüye yardım etti

ARDAHAN HABERLERİ  | 13.10.2020 10:05 | Son Güncelleme

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde patlayan lastiği değiştiremeyen vatandaşa jandarma ekipleri yardım etti.Ardahan’daki tarihi ve turistik bölgeleri gezmek amacıyla Trabzon’dan, Çıldır ilçesindeki Şeytan Kalesi bölgesine gelen bir vatandaşın otomobilinin lastiği, dönüş yolunda patladı.

Jandarma ekipleri lastiği patlayan sürücüye yardım etti

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde patlayan lastiği değiştiremeyen vatandaşa jandarma ekipleri yardım etti.
Ardahan’daki tarihi ve turistik bölgeleri gezmek amacıyla Trabzon’dan, Çıldır ilçesindeki Şeytan Kalesi bölgesine gelen bir vatandaşın otomobilinin lastiği, dönüş yolunda patladı. Yolda kalan aracını tamir edemeyen sürücü durumu jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, sürücünün patlayan lastiği değiştirmek için, önce trafik nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı önlem aldı. Jandarma ekipleri daha sonra kriko ile kaldırdıkları aracın lastiğini bijon anahtarı kullanarak değiştirdi.
Lastiğin değişmesinin ardından sürücü jandarma ekiplerine teşekkür ederek yoluna devam etti.

Jandarma ekipleri lastiği patlayan sürücüye yardım etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halsey paylaştı, ünü dünyaya yayıldı! Halsey paylaştı, ünü dünyaya yayıldı!
Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gulazüryan Sosyal Tesis projesi hızlandırıldı
Gulazüryan Sosyal Tesis projesi hızlandırıldı
ESENYURT'TA HIZLI GİDEN MİNİBÜSÇÜLERE TEPKİ
ESENYURT'TA HIZLI GİDEN MİNİBÜSÇÜLERE TEPKİ
Türkiye Diyanet Vakfından Suriyeli savaş mağdurlarına “İyilik Konutu”
Türkiye Diyanet Vakfından Suriyeli savaş mağdurlarına “İyilik Konutu”
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı
MHP Mazıdağı 1. Olağan Kongresi gerçekleşti
MHP Mazıdağı 1. Olağan Kongresi gerçekleşti
SERKA 3’üncü kez Ağrı Dağı’nın zirvesinde
SERKA 3’üncü kez Ağrı Dağı’nın zirvesinde

Ardahan Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
04:47
Sabah
06:12
Öğle
12:00
İkindi
15:06
Akşam
17:39
Yatsı
18:58

Ardahan Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Büyük Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Ardahan Valiliğinden "yaylalarda erzak bırakmayın" uyarısı
Ardahan Valiliğinden "yaylalarda erzak bırakmayın" uyarısı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Göle’de korkunç cinayet
Göle’de korkunç cinayet
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.