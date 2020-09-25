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Jandarma ekipleri trafiği havadan ve karadan denetledi

SAKARYA HABERLERİ  | 25.09.2020 18:38 | Son Güncelleme

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri havadan ve karadan yaptıkları uygulamada 301 aracı denetlerken, ekipler kusurlarından dolayı 4 aracı trafikten men ettiği öğrenildi.Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri, vatandaşın güvenli bir şekilde ulaşım imkanından faydalanması için sorumluluk alanlarındaki trafik denetimlerine 2020 yılında da havadan ve karadan devam ediyor.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri havadan ve karadan yaptıkları uygulamada 301 aracı denetlerken, ekipler kusurlarından dolayı 4 aracı trafikten men ettiği öğrenildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri, vatandaşın güvenli bir şekilde ulaşım imkanından faydalanması için sorumluluk alanlarındaki trafik denetimlerine 2020 yılında da havadan ve karadan devam ediyor. Adapazarı - Karasu yolu üzeri Poyrazlar kavşağı ile Ferizli ilçesi Sinanoğlu Mahallesi mevkilerinde oluşturulan uygulama noktalarında içerisinde bizzat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Aydın Kutlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Yüksel Gürfiliz, Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yarbay Kubilay Ünal ve Jandarma Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mete Tozlu’nun olduğu havadan helikopter destekli, yerden trafik ve asayiş araçları ile eş zamanlı çalışma yürüten ekipler, yaptıkları denetimlerde ekipler 301 aracı denetledi. Denetleme sırasında 462 şahsa Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirdi. Uygulama esnasında 12 sürücüye çeşitli kural ihlali gerekçesi ile cezai cezai işlem uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.
Konuyla alakalı yapılan açıklamada, “Uygulamada ki amacımız; İçişleri Bakanlığının ‘Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi’ kapsamında suç ve suçlularla mücadele etmek, bölgede meydana gelen trafik kazalarını azaltmak, vatandaşlarımızı trafik konusunda bilinçlendirmek ve trafik kurallarının insan hayatındaki önemine dikkat çekmektir. Trafik denetimleri havadan helikopter yerden trafik araçları ile bundan sonra da devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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