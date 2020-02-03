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Jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

MERSİN HABERLERİ  | 03.02.2020 12:57 | Son Güncelleme

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına aldı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin yaptığı çalışmada, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi’nde bir şahsın başka ilden getirdiği uyuşturucu hapları piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin yaptığı çalışmada, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi’nde bir şahsın başka ilden getirdiği uyuşturucu hapları piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı. Belirlenen şahsı izlemeye alan ekipler, şüpheliyi uyuşturucu satışı yapmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 142 sentetik hap ile 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mezitli ilçesine bağlı Bozön Mahallesi’nde şüpheli şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda ise şüpheli 3 kişinin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramda beyaz kağıt arasına sarılı halde 2 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi ile Atakent Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan bir başka çalışmada ise Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi’nde şüpheli hareketleri nedeni ile bir araç takibe alındı. Bir süre aracı takip ettikten sonra durdurarak arama yapan ekipler, 370 gram kubar esrar ele geçirirken, araçta bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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