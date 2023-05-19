Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imali ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesi Sailer Mahallesi’nde 2 şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu plakasız araçta yapılan aramalarda; 650 dram kubar esrar, 16 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 3 adet cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Araç muhafaza altına alınarak yediemine teslim edilirken, araçtaki iki şüpheli de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

