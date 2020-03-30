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Jandarma ekipleri vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 30.03.2020 13:54 | Son Güncelleme

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekipleri sorumluluk sahalarında yaptıkları anonslarla vatandaşları korona virüs (Covid-19)’e karşı bilgilendirmeye devam ediyor.Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgesinde bulunan mahallelerde görevlendirilen Jandarma Devriye araçları ile vatandaşların evden çıkmamaları, kalabalık ortamlarda bulunmamaları konusunda anonslar yapılmaya devam ediyor.

Jandarma ekipleri vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekipleri sorumluluk sahalarında yaptıkları anonslarla vatandaşları korona virüs (Covid-19)’e karşı bilgilendirmeye devam ediyor.
Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgesinde bulunan mahallelerde görevlendirilen Jandarma Devriye araçları ile vatandaşların evden çıkmamaları, kalabalık ortamlarda bulunmamaları konusunda anonslar yapılmaya devam ediyor. Yapılan anonslar ile vatandaşların salgın konusunda bilgilendirilmeye devam edildiği öğrenilirken, vatandaşların önce kendi sonra da toplum sağlığına karşı dikkatli ve duyarlı olmalarının salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında büyük önem arz ettiğini belirtildi. Yetkililer fedakarca çalışan sağlık ve güvenlik görevlilerine destek olunmasını ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmamasını isterken, kontrol ve denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği, yardıma ihtiyacı olan vatandaşların 112 acili aradıklarında kendilerine gereken yardımın kısa sürede ulaştırılacağını da sözlerine ekledi.

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