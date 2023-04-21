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Jandarma ekipleri vatandaşlar ile trafik uygulamasında bayramlaştı

21.04.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de jandarma ekipleri trafik denetimlerinde durdurulan araçlardaki vatandaşlar ile bayramlaştı.

Ramazan Bayramı’nda trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik denetimlerine Eskişehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy da katıldı. Albay Atasoy, trafik kontrol noktasına yaptığı ziyarette durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların bayramını kutladı.

Ayrıca trafik kontrol noktalarında görevli diğer jandarma personelleri de durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların bayramını kutlayarak, trafik kurallarına uyulması hususunda uyarılarda bulundu.

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