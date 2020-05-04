YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Jandarma ekiplerinden gece yarısı operasyonu

Jandarma ekiplerinden gece yarısı operasyonu

VAN HABERLERİ  | 04.05.2020 10:39 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak avlanılan 10 ton canlı balık yeniden göle bırakılırken, ele geçirilen 350 metre manyat ağı ile fiber tekne yetkilere teslim edildi.Van İl Jandarma Komutanlığı, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında ilan edilen av yasağı döneminde kaçak avlanan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak avlanılan 10 ton canlı balık yeniden göle bırakılırken, ele geçirilen 350 metre manyat ağı ile fiber tekne yetkilere teslim edildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında ilan edilen av yasağı döneminde kaçak avlanan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Erciş Asayiş Bot Tim Komutanlığı ile Muradiye İlçesi Karahan Mahallesinde İnci kefali kaçak avlanması esnasında yapılan operasyon sonucunda 1 adet fiber kayık, 350 metre manyat tipi ağ, 10 ton canlı balık ile 200 kilogram ölü balık ele geçirildi. Ele geçirilen 10 ton canlı balık tekrar Van Gölü’ne bırakılırken, 350 metrelik manyat tipi ağ, 1 adet fiber kayık ile 200 kilogram ölü balık muhafaza altına alınarak, imha edilmek üzere Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

"İnci kefalinin bu dönemdeki en büyük düşmanı insanlar"
Konu ile açıklama yapan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, şuanda bulundukları noktanın Muradiye ilçesinden Van Gölü’ne dökülen en büyük akarsu olan Bendimahi Çayında olduklarını söyledi. Şuanda saatin 02.00 civarında olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Bendimahi Çayı komple inci kefaller ile dolmuş durumda. İnci kefalinin bu dönemdeki en büyük düşmanı insanlar. Büyük manyat tipi ağlarla beraber balığı avlıyorlar ve balık üremesini gerçekleştiremiyor. Bu akşam Erciş Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve aynı zamanda Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ile beraber burada büyük bir operasyon yapılarak yaklaşık 10 canlı balık canlı aklardan kurtarılarak tekrardan göle bırakıldı. Bu aslında Van Gölü’nden geçimini sağlayan 15 bin insanın ekmeğinin korunması demektir. Emeği geçen bütün ekiplere sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde... Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde...
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Saatin geç olmasına aldırmadan oraya hücum ettiler

Saatin geç olmasına aldırmadan oraya hücum ettiler

Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası

72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Tutak’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Tutak’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Van Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
04:59
Öğle
12:08
İkindi
15:57
Akşam
19:08
Yatsı
20:36

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Çağdaş Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Saydan Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Atabay Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İpekyolu Belediyesinden resim ve şiir yarışması

İpekyolu Belediyesinden resim ve şiir yarışması

Buruki aşiretinden 9 dilde ‘evde kalın’ çağrısı

Buruki aşiretinden 9 dilde ‘evde kalın’ çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.