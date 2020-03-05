YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Jandarma ekiplerinden hırsızlara suçüstü yapıldı

Jandarma ekiplerinden hırsızlara suçüstü yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.03.2020 16:31 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Telekoma ait kabloları çalmak amacıyla keserken yakalanan şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Tut ilçesine bağlı Çiftlik Köyünde kablo hırsızlığı yapılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti.

Jandarma ekiplerinden hırsızlara suçüstü yapıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Telekoma ait kabloları çalmak amacıyla keserken yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Tut ilçesine bağlı Çiftlik Köyünde kablo hırsızlığı yapılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Burada Türk Telekom’a, ait olan kabloları kesen H.K., isimli şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alındı. Jandarma ekipleri aynı zamanda Adıyaman merkez Kızılcapınar Köyünde Türk Telekoma ait kabloları keserek çalan ve daha sonra kabloları ateşe vererek içerisindeki bakırı çıkarmaya çalışan M.G., ile M.B., isimli 2 şahsı da yakaladı. Kablo hırsızları sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Jandarma ekiplerinden hırsızlara suçüstü yapıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:26
Sabah
06:46
Öğle
12:43
İkindi
15:57
Akşam
18:31
Yatsı
19:46

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Lokman Eczanesi
Merkez
Sağtekin Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Salduz Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'da horoz dövüşü operasyonunda 9 kişi yakalandı

Adıyaman'da horoz dövüşü operasyonunda 9 kişi yakalandı

Sincik’te dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiliyor

Sincik’te dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiliyor

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle eğitime ara verildi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle eğitime ara verildi

Fırtına elektrik tellerini kopardı

Fırtına elektrik tellerini kopardı

Patlayan su borusu kazaya neden oldu

Patlayan su borusu kazaya neden oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.