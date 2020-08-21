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Jandarma ekiplerinden tarihi eser operasyonu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.08.2020 15:53 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir otomobile yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Battalhöyük Köyü Yıldızlı mevkiinde bulunan bir otomobil içerisinde tarihi eser olduğu bilgisi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek aracı belirtilen bölge yakınlarında durdurdu.

Jandarma ekiplerinden tarihi eser operasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir otomobile yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Battalhöyük Köyü Yıldızlı mevkiinde bulunan bir otomobil içerisinde tarihi eser olduğu bilgisi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek aracı belirtilen bölge yakınlarında durdurdu. Yapılan aramalarda 1 adet vazo, 1 adet metal yüzük, 2 adet metal kolye ucu, 4 adet metal tarihi obje, 349 adet sikke olmak üzere toplam 357 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere jandarma ekiplerince el konulurken konuyla alakalı olarak M.E.İ. (24), S.Y. (23), Y.G.Y. (23), isimli 3 şahıs gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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