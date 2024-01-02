YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

02.01.2024 14:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, toplam 13 olayda 17 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarafından belirli tarihler arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı. İl genelinde yapılan çalışmalarda; 21 gram esrar maddesi, 184 adet uyuşturucu hap ele geçirilirdi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 2 olayda, 2 şüpheliye işlem yapıldı. 2 şüpheli adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 11 olayda 15 şüpheliye işlem yapıldı. 15 şüpheli adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Toplam 13 olayda, 17 şüpheli şahsa ekiplerce işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri’de 1 ayda 7.5 kilo uyuşturucu ele geçirildiKayseri’de 1 ayda 7.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kemah'taki bungalovlar turistleri ağırlayacakKemah'taki bungalovlar turistleri ağırlayacak
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattıAnadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 4 Ocak Perşembe

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:07
İkindi
15:32
Akşam
17:53
Yatsı
19:17

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Perşembe

Güney eczanesi
Mahmudiye
Alpu eczanesi
Alpu
Mutlu eczanesi
Odunpazari
Sena eczanesi
Tepebasi
Kaya eczanesi
Cifteler
Derman eczanesi
Beylikova
Şifa eczanesi
Sivrihisar
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.