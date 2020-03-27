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Jandarmadan “evde hayat var” çağrısı

MUŞ HABERLERİ  | 27.03.2020 10:42 | Son Güncelleme

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların gerekmediği müddetçe evden çıkmaması için megafondan çağrı yaptı.Muş’ta korona virüsü salgınına karşı tedbirler her geçen gün artırılıyor.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların gerekmediği müddetçe evden çıkmaması için megafondan çağrı yaptı.
Muş’ta korona virüsü salgınına karşı tedbirler her geçen gün artırılıyor. Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konukbekler, Yaygın, Kızılağaç ve Sungu beldeleri ile köylerde askeri araç megafonundan korona virüs tehlikesine karşı evden çıkılmaması uyarısında bulundu. Askeri araçlarla sokaklarda uyarılarda bulunan ekipler, “evde hayat var” çağrısı yaptı.

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