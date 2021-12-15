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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği mağarayı inceledi

15.12.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eren Kış-8 Operasyonu kapsamında Nusaybin Bagok bölgesindeki PKK'lı teröristlerin saklandığı yer altı mağarası iş makinaları tarafından kullanılamaz hale getirildi

KEMAL KARADAĞ - MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eren Kış-8 Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği yer altı mağarasını inceledi.

Çetin, Eren Kış-8 Operasyonu'nun gerçekleştirildiği Mardin'e gitti. Operasyonların sürdüğü Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesine geçen Çetin, burada 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada incelemelerde bulundu.

Orgeneral Çetin, jandarma personelini başarılı operasyon dolayısıyla tebrik etti.

Operasyon kapsamında, jandarma komandolar teröristlerin saklandığı yer altı mağarasında arama yaptı. Bir metre yüksekliğinde ve üç metre genişliğinde girişi olan mağaraya giren jandarma komandolar, teröristlerin alanı bölümlere ayırdığını ve belirli bir mesafe aşağıya inildikten sonra başka yaşam alanları oluşturduklarını belirledi.

Sığınakların da bulunduğu mağarada çok sayıda silah, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Teröristlerin kullandığı mağara bölgeye sevk edilen iş makinaları tarafından kullanılmaz hale getirildi.

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