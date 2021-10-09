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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Bitlis'i ziyaret etti

09.10.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Bitlis'i ziyaret etti

BİTLİS (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Çetin, beraberinde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanı Nail İlbey, Jandarma İstihbarat Başkanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Jandarma Personel İşlemler Daire Başkanı Albay Mustafa Çakır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven ile Bitlis Valiliğini ziyaret etti.

Vali Oktay Çağatay ve Emniyet Müdürü Celal Özcan tarafından karşılanan Çetin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makama geçerek, burada bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çağatay, Orgeneral Çetin'e teşekkür etti

Çetin, Bitlis Şehit Aileleri ve Gazilerini Koruma Derneğini ve 01 Aralık 1997'de terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan güvenlik korucuları Abdullah Mişe ve Muhlis Özügüzel'in ailelerine ziyarette bulundu.

Ziyarette şehit ailelerine ve Dernek Başkanı Aytürk Uslu'ya, Türk bayrağı motifli Kur'an-ı Kerim ile Mehmetçik heykeli takdim edildi.

Kent merkezinde devam eden Dere Islah Projesi kapsamında etrafındaki binaların yıkılması sonucu tüm güzelliğiyle ortaya çıkan Ulu Cami'yi ziyaret eden Çetin, ardından İl Emniyet Müdürlüğüne geçti.

Ziyaretçi defterini imzaladıktan sonra Emniyet Müdürü Celal Özcan ile bir süre sohbet eden Çetin, beraberindeki heyetle kentten ayrıldı.

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