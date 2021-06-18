Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti

SİİRT (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgedeki birlikleri denetlemek üzere Siirt'e gelen Orgeneral Çetin, Hacıbektaşoğlu ile makamda görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacıbektaşoğlu, Orgeneral Çetin'e Türk bayrağı işlemeli battaniye hediye etti.
Ziyarette, Kilis Valisi Recep Soytürk, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mevlüt Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da yer aldı.
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