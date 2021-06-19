Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Siirt'te şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

SİİRT (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 10 Haziran'da Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında PKK'lı teröristlerce şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Babat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çetin, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile şehidin ailesiyle görüştü, onlara başsağlığı dileğinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetin, şehidin kanının yerde kalmayacağını belirterek, eli kanlı terör örgütüyle mücadelenin azim ve kararlılıkla hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Edilen duanın ardından şehidin babasına Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verildi.

Çetin, daha sonra köydeki vatandaşlarla bir araya geldi, çocuklara hediyeler verdi.

Orgeneral Çetin, Doğan köyü üs bölgesinde askerleri de ziyaret etti.

Ziyarette, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Pervari Kaymakamı Aziz Kayabaşı ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mevlüt Yıldız da yer aldı.



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