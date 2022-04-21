Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Siirt'te ziyaretlerde bulundu

SİİRT (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Valilik ziyaretinde Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Valilik makamında Hacıbektaşoğlu ile görüşen Çetin, daha sonra beraberindeki heyetle Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Dernekler Federasyonunu ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını ileten Orgeneral Çetin, her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Orgeneral Çetin, şehitlerin bıraktığı emanetlere sahip çıkacaklarını belirterek, "Allah bizi sizlere karşı mahcup etmesin. Devlet ve millet olarak hep birlikte bu vatan, millet ve şanlı bayrağımız için canımızı feda etmeye hazırız." dedi.

Hacıbektaşoğlu ziyaret anısına Orgeneral Çetin'e Siirt Ulu Cami'yi simgeleyen bir maket, Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Dernekler Federasyonu Başkanı Baki Olğaç da plaket ve tiftik battaniyesi hediye etti.

Ziyarete, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

