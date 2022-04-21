YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Siirt'te ziyaretlerde bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Siirt'te ziyaretlerde bulundu

21.04.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Siirt'te ziyaretlerde bulundu

SİİRT (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Valilik ziyaretinde Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Valilik makamında Hacıbektaşoğlu ile görüşen Çetin, daha sonra beraberindeki heyetle Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Dernekler Federasyonunu ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını ileten Orgeneral Çetin, her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Orgeneral Çetin, şehitlerin bıraktığı emanetlere sahip çıkacaklarını belirterek, "Allah bizi sizlere karşı mahcup etmesin. Devlet ve millet olarak hep birlikte bu vatan, millet ve şanlı bayrağımız için canımızı feda etmeye hazırız." dedi.

Hacıbektaşoğlu ziyaret anısına Orgeneral Çetin'e Siirt Ulu Cami'yi simgeleyen bir maket, Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Dernekler Federasyonu Başkanı Baki Olğaç da plaket ve tiftik battaniyesi hediye etti.

Ziyarete, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siirt'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandıSiirt'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Ankara Altındağ'da Emirhan Yalçın'ın öldürülmesine ilişkin davaya devam edildiAnkara Altındağ'da Emirhan Yalçın'ın öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi
Adana'daki trafik kazası sanığının tahliyesine protestoAdana'daki trafik kazası sanığının tahliyesine protesto
Anahtar Kelimeler:
Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 21 Nisan Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:22
Öğle
12:16
İkindi
15:59
Akşam
19:00
Yatsı
20:22
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İki penisle doğmuştu! Tedavisi için alınan karar şoke etti

İki penisle doğmuştu! Tedavisi için alınan karar şoke etti

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Doktorluktan istifa etti! Yeni mesleği şaşırttı: Pişman değilim

Doktorluktan istifa etti! Yeni mesleği şaşırttı: Pişman değilim

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.