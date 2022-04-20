Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Van'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i Van Ferit Melen Havalimanında Vali Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan karşıladı.

Orgeneral Çetin, ilk ziyaretini Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına yaptı.

Burada Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kutoğlu tarafından karşılanan Çetin, karşılama mangasını selamladı.

Hatıra fotoğrafı çektirip ziyaret defterini imzalayan Çetin, bir süre makamda Tümgeneral Kurtoğlu ile görüştü.

Ardından İl Jandarma Komutanlığına geçen Çetin'i İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez karşıladı.

Bekmez’den bilgi alan Çetin, İl Emniyet Müdürlüğüne geçerek İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile bir araya geldi.

Valiliği de ziyaret eden Orgeneral Çetin, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Bilmez ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile görüştü.

Çetin, Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği ile Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğini ziyaret ettikten sonra programını iftarla tamamladı.

