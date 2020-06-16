Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasına Kovid-19 önlemleriyle devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada, sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Dava, Kovid-19 tedbirleri kapsamında iki duruşma salonu birleştirilerek görüldü. Duruşma salonunda avukatlar, sanıklar ve güvenlikten sorumlu jandarma ile polisler arasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde boşluk bırakıldı. Mahkeme heyeti de dahil olmak üzere salonda bulunan herkes maske takarak görev yerlerini aldı.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunması ve duruşma zaptına geçirilmesinin ardından sanıkların son sözlerinin alınmasına başlandı.

Tutuksuz sanıklardan Yılmaz Ç, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek beraatini talep etti.

Sanık eski astsubay Tahsin Egin, 15 Temmuz'da terör saldırısı kapsamında karargaha gittiğini, yaşanan olaylar üzerine dışarı çıkamadığını beyan etti. Suçsuz olduğunu savunan Egin, beraatini istedi.