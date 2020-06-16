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Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasına Kovid-19 önlemleriyle devam edildi

ANKARA HABERLERİ  | 16.06.2020 18:35 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasına Kovid-19 önlemleriyle devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada, sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Dava, Kovid-19 tedbirleri kapsamında iki duruşma salonu birleştirilerek görüldü. Duruşma salonunda avukatlar, sanıklar ve güvenlikten sorumlu jandarma ile polisler arasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde boşluk bırakıldı. Mahkeme heyeti de dahil olmak üzere salonda bulunan herkes maske takarak görev yerlerini aldı.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunması ve duruşma zaptına geçirilmesinin ardından sanıkların son sözlerinin alınmasına başlandı.

Tutuksuz sanıklardan Yılmaz Ç, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek beraatini talep etti.

Sanık eski astsubay Tahsin Egin, 15 Temmuz'da terör saldırısı kapsamında karargaha gittiğini, yaşanan olaylar üzerine dışarı çıkamadığını beyan etti. Suçsuz olduğunu savunan Egin, beraatini istedi.

Sanık eski yarbay Özkan Yılmaz ise üzerine atılı suçların delillendirilemediğini, karargahta yaşanan ölüm olaylarından sorumlu olmadığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

Eski yarbay Muharrem Demirkale, darbe girişimi sonrası Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılan operasyonun ve delillerin elde ediliş şeklinin hukuka uygun olmadığını savunarak, "Yanlış bir şey yapmadım." ifadesini kullandı.

Sanık eski teğmen Seyfullah Demir, önceki savunmalarında mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulunmadığını, son sözlerinde de bulunmayacağını söyledi.

Eski astsubay Ümit Tekerlek, darbe girişiminin faili değil, mağduru ve suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Sanık eski uzman çavuş Haydar Aksoy, önceki savunmalarını tekrarladığını ifade etti, beraat talebinde bulundu.

Davaya, diğer sanıkların son sözlerinin alınmasıyla yarın devam edilecek.

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