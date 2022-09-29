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Jandarma Genel Komutanlığı heyeti NEVÜ AT-BİN Merkezi'ni inceledi

29.09.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Genel Komutanlığı heyeti NEVÜ AT-BİN Merkezi'ni inceledi

NEVŞEHİR (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı heyeti Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Atçılık Binicilik Uygulama ve Araştırma (AT-BİN) Merkezi'nde incelemede bulundu.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Lojistik Başkanı Tuğgeneral Ersel Özer, Sağlık Daire Başkanı Jandarma Kıdemli Albay Rıdvan Bakan, İstihkam İnşaat Daire Başkanı Jandarma Kıdemli Albay Turgut Öğretmen, Yiyecek Yakacak Şube Müdürü Jandarma Kıdemli Albay Temel Turan ile Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Jandarma Albay İlyas Uysal, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ile bir araya geldi.

Üniversite ve üniversitenin yürüttüğü proje ve çalışmalar hakkında heyete bilgi veren Aktekin, JAKEM iş birliğinde, atlı jandarma timleri ile görev köpeği unsurlarının bilimsel metotlar ve etkili öğretim teknikleri kullanılarak eğitim seviyelerinin yükseltilmesini içeren proje kapsamında yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Jandarma Lojistik Başkanı Tuğgeneral Ersel Özer ise üniversitenin JAKEM ile iş birliği içinde çalışması ve proje yürütmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Görüşmenin ardından heyet üyeleri, NEVÜ AT-BİN'i ziyaret ederek birimleri inceledi, yetkili personelden bilgi aldı.

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