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Jandarma görme engelli miniklerin gönüllerine dokundu

12.05.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız, Engelliler Haftası ve Görme Engelliler Günü nedeniyle özel bir sınıftaki görme engelli minik öğrencileri ziyaret ederek, özel olarak üretilen satranç takımı hediye etti.

Jandarma görme engelli miniklerin gönüllerine dokundu

Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu’ndaki görme engelli çocukları ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Albay Yıldız ve beraberindeki personel, uzun süre onlarla sohbet edip, şiirlerini dinledi. Sınıftaki öğrencilerin satranç takımına ihtiyaç duyduğunu öğrenen Albay Yıldız, engelliler için özel üretilen satranç takımını temin ettirerek sınıfa hediye etti. Ziyarette konuşan Yıldız, "Sayın valimizin selamlarını sizlere getirdik. Hem jandarma, hem emniyet, bütün vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız, sizlerin emrindeyiz ve sizleri çok seviyoruz" dedi.

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