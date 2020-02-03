YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Jandarma hırsızları yol kontrolünde yakaladı

Jandarma hırsızları yol kontrolünde yakaladı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 03.02.2020 16:01 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de Jandarma ekipleri yol kontrolü sırasında bir minibüste şüphelendikleri 2 şahsın hırsızlık olaylarına karıştığını belirleyince kıskıvrak yakaladı.Alınan bilgiye göre yapılan yol kontrol uygulamasında araç içerisinde Y.E.S ve C.K isimli şahısların şüpheli hareketleri ve araç içerisinde bulunan malzemelerden şüphelenen jandarma ekipleri araç içerisinde yaptıkları incelemede araç içinde sahte plakalar bulunduğu tespit etti.

Jandarma hırsızları yol kontrolünde yakaladı

Gümüşhane’de Jandarma ekipleri yol kontrolü sırasında bir minibüste şüphelendikleri 2 şahsın hırsızlık olaylarına karıştığını belirleyince kıskıvrak yakaladı.
Alınan bilgiye göre yapılan yol kontrol uygulamasında araç içerisinde Y.E.S ve C.K isimli şahısların şüpheli hareketleri ve araç içerisinde bulunan malzemelerden şüphelenen jandarma ekipleri araç içerisinde yaptıkları incelemede araç içinde sahte plakalar bulunduğu tespit etti. Bunun üzerine şahısları araştıran jandarma ekipleri şüphelilerin hırsızlık olaylarına karıştığını tespit etti.
Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla araç üzerindeki malzemeler muhafaza altına alınarak şahıslar gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

İkinci baharlarına 02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler

İkinci baharlarına 02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler

Gümüşhane Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:24
Öğle
12:41
İkindi
15:23
Akşam
17:48
Yatsı
19:09

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Elif Eczanesi
Merkez
Lokman Hekim Eczanesi
Kelkit
Karadeniz Eczanesi
Kurtun
Giriftinoğlu Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gümüşhane’de Liseler Arası Voleybol Müsabakaları Yapıldı

Gümüşhane’de Liseler Arası Voleybol Müsabakaları Yapıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.