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Jandarma Karslı köy çocuklarının yüzünü doğum günü sürpriziyle güldürdü

KARS HABERLERİ  | 23.04.2020 18:44 | Son Güncelleme

Jandarma Karslı köy çocuklarının yüzünü doğum günü sürpriziyle güldürdü

Kars'ta Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla köy çocuklarının doğum gününü kutladığı klip hazırladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocuklarıyla günlerini "Hayat Eve Sığar" diyerek evlerinde geçiren aileler, 23 Nisan'ı çocuklarıyla kutluyor.

Arpaçay ilçesinde de jandarma ekipleri kırsaldaki çocukların bu mutlu günlerine ortak oldu.

Jandarma ekiplerinin "Hayat Bayram Olsa" şarkısıyla hazırladığı klipte, Değirmenköprü köyünde yaşayan 11 yaşındaki Yasin Acar'a yapılan doğum günü sürprizi de yer aldı.

Klipte, pasta hazırlayarak köye giden jandarmayı, ev girişinde gördüğü sırada "oley" diyerek karşılayan küçük Yasin'in büyük mutluluk yaşadığı görülüyor.

Kağızman ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçlarını süsleyerek çocukların 23 Nisan'ını kutladı. Cadde ve sokaklarda gezen polis ekipleri dışarı çıkamayan çocuklara hediye dağıttı.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Doğum Günü Jandarma Kars Sürpriz

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Kars Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
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Sabah
05:10
Öğle
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İkindi
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Akşam
19:02
Yatsı
20:30

Kars Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Sultan Eczanesi
Merkez
Yasın Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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