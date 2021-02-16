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Jandarma keklikleri özgür bıraktı

16.02.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Jandarma keklikleri özgür bıraktı

Adıyaman’da jandarma ekipleri canlı keklikler ile tuzak kurarak avcılık yapan 3 kişinin kekliklerine el koyarak, bu keklikleri doğaya saldı.Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Karababa Dağı Mevkiinde icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında N.A., F.A.

Adıyaman’da jandarma ekipleri canlı keklikler ile tuzak kurarak avcılık yapan 3 kişinin kekliklerine el koyarak, bu keklikleri doğaya saldı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Karababa Dağı Mevkiinde icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında N.A., F.A. ve K.A. isimli şahısların 6 adet canlı Keklik ve 5 adet tuzak kullanarak keklik yakaladıkları tespit edildi.
Altı adet canlı keklik ve 5 adet keklik tuzağı muhafaza altına alındı. Muhafaza edilen keklik ve tuzakları Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Keklikler doğa koruma ve milli parklar ekipleri ile jandarma tarafından doğaya salındı.
Üç şahıs ile ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

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