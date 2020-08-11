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Jandarma kenevir eken ve tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısları yakaladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.08.2020 17:52 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan asayiş faaliyetlerinde, ormanda kenevir yetiştiren ve tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı asayiş faaliyetlerinde Pınarbaşı ilçesinde F.C.

Jandarma kenevir eken ve tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısları yakaladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan asayiş faaliyetlerinde, ormanda kenevir yetiştiren ve tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı asayiş faaliyetlerinde Pınarbaşı ilçesinde F.C. isimli şahsın evinde yapılan aramalar sonucunda 122 kök kenevir ele geçirildi. Ekiplerin Yahyalı ilçesinde yaptığı çalışmalarda da Ş.D. isimli şahıs tarafından ormanlık alana ekilen 51 kök kenevir ve 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler ekipler tarafından imha edildi.
Ayrıca ekiplerin yine Yahyalı ilçesinde yaptığı çalışmalarda O.T. isimli şahsın aracında yapılan aramalarda 1 adet taş kabartma levha ele geçirildi.
Ele geçirilen kabartma levhaya el konulurken, F.C., Ş.D. ve O.T hakkında yasal işlem başlatıldı.

Jandarma kenevir eken ve tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısları yakaladı

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