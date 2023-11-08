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Jandarma kenevir yetiştiricilerini yakaladı

08.11.2023 13:48 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde jandarma ekiplerini yaptığı operasyonda esrar, kenevir bitkisi, av tefeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Jandarma kenevir yetiştiricilerini yakaladı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İhsaniye’ye bağlı Gazlıgöl Beldesinde ikamet eden M.B.K. ve M.D. isimli şahısların evlerinde kenevir yetiştirmek suretiyle esrar maddesi elde ettikleri tespit etti. Şüphelilerin ikamet adresleri ve eklentilerinde jandarma arama yaptı. Yapılan aramada, 72 gram esrar maddesi, 5 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şahıslara ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan 5 bin 728 TL, kuru sıkı tabancalar için 10 bin 504 TL olmak üzere toplam 16 bin 232 TL. idari yaptırım uygulandı. Şahısların adli işlemleri devam ettiği belirtildi.

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