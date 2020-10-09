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Jandarma Kepsut’ta 2 silah yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.10.2020 13:46 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri motosiklet sürücüsünde şüphe üzerine yaptıkları aramada 1 tabanca, 1 av tüfeği ve fişek ele geçirdi.,Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında; Kepsut ilçesi Karaçaltı mahallesi mevkiinde yapılan kimlik sorgulama esnasında şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kaba üst araması yapılan G.Ö.’nün üzerinde ve motosikletinde; 1 adet ruhsatsız tabanca,1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Jandarma Kepsut’ta 2 silah yakaladı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri motosiklet sürücüsünde şüphe üzerine yaptıkları aramada 1 tabanca, 1 av tüfeği ve fişek ele geçirdi.,
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında; Kepsut ilçesi Karaçaltı mahallesi mevkiinde yapılan kimlik sorgulama esnasında şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kaba üst araması yapılan G.Ö.’nün üzerinde ve motosikletinde; 1 adet ruhsatsız tabanca,
1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet fişek ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla G.Ö. isimli şüpheli şahıs hakkında “6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem ve “2521 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan idari işlem uygulandı.

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