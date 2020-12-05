Jandarma, kısıtlama da sessiz dostlarını beslemeyi ihmal etmedi

Elazığ’da jandarma ekipleri Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında rutin uygulamalarını yaparken, sessiz dostları sokak hayvanlarını da beslemeyi ihmal etmedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Covid-19 nedeniyle, 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ genelinde vatandaşlar kısıtlamaya şuana kadar yüzde yüz uyudu. Kısıtlama nedeniyle güvenlik güçleri de hem kent merkezinde hem de kırsalda uygulamalarına devam etti. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ise uygulamalarının yanı sıra sokak hayvanlarını da besledi. Kentin farklı noktalarında sokak hayvanlarına yiyecek veren jandarma ekipleri, kısıtlama da aç kalan hayvanları doyurarak örnek bir davranış sergiledi.

Devam eden kısıtlama sona erene kadar ekiplerin, belirli noktalardaki ve gördükleri sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceği aktarıldı.



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