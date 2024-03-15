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Jandarma Komutanlığında yaralanan asker hayatını kaybetti

İHA İHA
15.03.2024 07:49
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nda silahla başından vurulan er Ahmet Talha Akçay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

22 yaşındaki askerin nöbet tuttuğu sırada intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre, 12 Mart Salı günü gece saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli jandarma er Ahmet Talha Akçay (22), silahla başından vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesine kaldırılan Akçay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Talha Akçay’ın cenazesinin Samsun’a gönderildiği öğrenildi.
Öte yandan, 22 yaşındaki Akçay’ın nöbet tuttuğu sırada intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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