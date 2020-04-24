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Jandarma korona virüs kontrolü yaparken uyuşturucu ele geçirdi

BURSA HABERLERİ  | 24.04.2020 01:53 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, araç içine gizlenmiş 132 adet yeşil reçeteli uyuşturucu hap ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Bursa İzmir Karayolu Güllüce kontrol noktasında uygulama yapan Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, C.C.A (20)’ya ait otomobili durdurdu.

Jandarma korona virüs kontrolü yaparken uyuşturucu ele geçirdi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, araç içine gizlenmiş 132 adet yeşil reçeteli uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bursa İzmir Karayolu Güllüce kontrol noktasında uygulama yapan Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, C.C.A (20)’ya ait otomobili durdurdu. Seyahat izin belgesi de bulunmayan şahsın durumundan şüphelenen ekipler araç içinde yaptığı aramada yeşil reçete ile satılan 132 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Şahıs işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Jandarma korona virüs kontrolü yaparken uyuşturucu ele geçirdi

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