Jandarma Kovid-19 denetimlerinde Bin 771 işletmeyi denetledi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde gerçekleştirdiği Covid-19 kapsamında Bin 771 işletme, araç ve şahıs üzerinde gerçekleştirdiği denetimde toplam 50 bin 110 TL idari para cezası kesildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan Covid-19 denetimleri Muğla’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk bölgesinde 179 ekip ve 628 personel ile yapıldı. Denetimlerde Korona virüs kapsamında alınan tedbirlerin uyulup uyulmadığı denetlendi.

Denetimler kapsamında, berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, Pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, lokanta, restoran, kafe, sahil bantları, konaklama tesisleri gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ortamlar denetlendi.

Toplam Bin 771 işletme ve vatandaş denetlenirken, denetimlerde 52 vatandaş ve 6 işletmeye toplam 50 bin 110 TL idari para cezası uygulandı.



