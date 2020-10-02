YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Jandarma Kovid-19 denetimlerinde Bin 771 işletmeyi denetledi

Jandarma Kovid-19 denetimlerinde Bin 771 işletmeyi denetledi

MUĞLA HABERLERİ  | 02.10.2020 17:53 | Son Güncelleme

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde gerçekleştirdiği Covid-19 kapsamında Bin 771 işletme, araç ve şahıs üzerinde gerçekleştirdiği denetimde toplam 50 bin 110 TL idari para cezası kesildi.Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan Covid-19 denetimleri Muğla’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk bölgesinde 179 ekip ve 628 personel ile yapıldı.

Jandarma Kovid-19 denetimlerinde Bin 771 işletmeyi denetledi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde gerçekleştirdiği Covid-19 kapsamında Bin 771 işletme, araç ve şahıs üzerinde gerçekleştirdiği denetimde toplam 50 bin 110 TL idari para cezası kesildi.
Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan Covid-19 denetimleri Muğla’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk bölgesinde 179 ekip ve 628 personel ile yapıldı. Denetimlerde Korona virüs kapsamında alınan tedbirlerin uyulup uyulmadığı denetlendi.
Denetimler kapsamında, berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, Pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, lokanta, restoran, kafe, sahil bantları, konaklama tesisleri gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ortamlar denetlendi.
Toplam Bin 771 işletme ve vatandaş denetlenirken, denetimlerde 52 vatandaş ve 6 işletmeye toplam 50 bin 110 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma Kovid-19 denetimlerinde Bin 771 işletmeyi denetledi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Çankaya’da pandemi denetimleri sürüyor
Çankaya’da pandemi denetimleri sürüyor
Sakarya'da kamyonette 52,5 kilo esrar ele geçirildi
Sakarya'da kamyonette 52,5 kilo esrar ele geçirildi
GÜNCELLEME - İskenderun Körfezi'nde kokain çıkan gemideki arama tamamlandı
GÜNCELLEME - İskenderun Körfezi'nde kokain çıkan gemideki arama tamamlandı

Muğla Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
05:36
Sabah
06:56
Öğle
13:01
İkindi
16:20
Akşam
18:56
Yatsı
20:10

Muğla Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Daş Eczanesi
Merkez
Günizi Eczanesi
Merkez
Akdeniz Eczanesi
Bodrum
Amiral Eczanesi
Bodrum
Beril Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bodrum'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 işletmenin faaliyetleri durduruldu
Bodrum'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 işletmenin faaliyetleri durduruldu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bodrum'da 'yüksek Kira' Protestosu
Bodrum'da 'yüksek Kira' Protestosu
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.