Jandarma kuralla uymayan 148 araç sürücüsüne 66 bin 699 TL. ceza uyguladı

Balıkesir’de Jandarma Trafik Timleri ana arter yollarda ve köy yollarında yaptıkları trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdırdı. Jandarma ekipleri 148 araç sürücüsüne 66 bin 699 TL. idari para cezası uygularken, 30 aracı trafikten men etti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, özellikle hafta sonları artan trafik hareketliliğinden kaynaklı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı ölü ve yaralı sayılarının azaltılması, yol kullanıcıları dinlenme süreleri, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonlarının kullanılmaması ve sorumluluk bölgemizde sıkça tekrarlanan diğer kural ihlallerine yönelik bilgilendirme maksadıyla; Balıkesir il genelinde “Bölgesel Özel Denetim-14” faaliyeti icra edildi.

Jandarma Trafik Timlerinin radarla hız kontrolü denetimi sonucunda, 456 aracı kontrol ederek, 49 araca 16 bin 132 TL idari para cezası uygularken, 2 araç trafikten men edildi. Motosiklet denetimi sonucunda, 381 motosiklet kontrol edildi ve 25 motosiklete 16 bin 80 TL. idari para cezası uygulandı, 8 motosiklet trafikten men edildi. Tarımsal ve Zirai Araçlar ile Traktör Denetimi sonucunda, 399 tarımsal araç kontrol edilerek, ceza uygulaması yapılmadı. Kırmızı ışık ve cep telefonu kullanımı denetimi sonucunda, 315 denetim yapılarak, 28 kişiye 13 bin 750 TL. idari para cezası uygulandı ve 4 araç trafikten men edildi. Tarım İşçisi ve personel taşımacılığı denetimi sonucunda, 764 servis aracık kontrol edilerek, 30 servis aracına 8 bin 313 TL. idari para cezası uygulanırken, 11 servis aracı trafikten men edildi. Alkol denetimi sonucunda, 697 araç kontrol edilerek, 16 araca 12 bin 424 TL. idari para cezası uygulandı ve 5 araç trafikten men edilerek, 4 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.

