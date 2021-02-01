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Jandarma ocak ayında 35 aranan şahsı yakaladı

01.02.2021 18:57 | Son Güncelleme:
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Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, 2021 yılı Ocak ayı içerisinde 35 aranan kişi yakalandı.Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tasarlayarak adam öldürme suçundan şüpheli 1 şahıs, örgütlü silah kaçakçılığı yapmak suçundan şüpheli 1 şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan şüpheli 8 şahıs, bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarını aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan şüpheli 9 şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan şüpheli 3 şahıs, barınak terlerinde bulunan büyükbaş veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık suçundan şüpheli 2 şahıs, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan şüpheli 2 şahıs, izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmak ve imal etmek suçundan şüpheli 2 şahıs, silahla tehdit suçundan şüpheli 1 şahıs, vergi usul kanununa muhalefet suçundan şüpheli 1 şahıs, yaralama suçundan şüpheli 1 şahıs ve diğer suçlardan 4 şahıs olmak üzere toplam 35 aranan şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, 2021 yılı Ocak ayı içerisinde 35 aranan kişi yakalandı.
Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tasarlayarak adam öldürme suçundan şüpheli 1 şahıs, örgütlü silah kaçakçılığı yapmak suçundan şüpheli 1 şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan şüpheli 8 şahıs, bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarını aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan şüpheli 9 şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan şüpheli 3 şahıs, barınak terlerinde bulunan büyükbaş veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık suçundan şüpheli 2 şahıs, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan şüpheli 2 şahıs, izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmak ve imal etmek suçundan şüpheli 2 şahıs, silahla tehdit suçundan şüpheli 1 şahıs, vergi usul kanununa muhalefet suçundan şüpheli 1 şahıs, yaralama suçundan şüpheli 1 şahıs ve diğer suçlardan 4 şahıs olmak üzere toplam 35 aranan şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

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